Ляйсан Утяшева переехала из России в Испанию

Известная в недавнем прошлом художественная гимнастка и телеведущая, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева с семьей переехала из России на постоянное место жительства в Испанию.

Об этом сообщил таблоид «СтарХит» со ссылкой на «источники в ближайшем окружении» семьи: «Ляйсан и Павел (Павел Воля – телеведущий, муж Утяшевой) приняли такое решение в большей степени из-за климата. Там он мягкий, комфортный для ребятишек. В Москве же холодно, высока вероятность заболеть, эпидемии всех видов гриппа. Роберт (сын гимнастки) в этом году пошел в детский сад, который родители очень тщательно для него подбирали. В Москву будут возвращаться только на время, по работе».

Напомним, что 21 октября было объявлено, что Утяшева стала федеральным послом чемпионата мира по футболу 2018 года. Вчера же бывшая гимнастка приняла участие в церемонии оглашения голосования за выбор талисмана будущего чемпионата.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи чемпионата примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.