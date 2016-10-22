«Барыс» будет простить КХЛ о смягчении наказания Рыспаеву

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец - о ситуации с защитником Дамиром Рыспаевым.

Напомним, Рыспаев, устроивший драку в матче предсезонного турнира с «Куньлунем», получил бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию в Континентальной хоккейной лиге.

- Я не могу просто так просить за игрока, но, безусловно, руководство клуба в скором времени собирается обратиться в лигу по этому вопросу, - сказал Занковец. - Психологически дисквалификация, тем более бессрочная, очень сильно давит на парня. Ему нужно помочь. Однако это не значит, что Рыспаев будет сразу же играть за «Барыс».

- Вы знаете, как его нужно правильно использовать, без драк?

- Ему сложно будет попасть в состав. Я считаю, что в «Барыс» должны приходить только люди, которые лучше тех, кто играет сейчас. Мы уделяем много внимания развитию молодых игроков, просматриваем игры фарм-клуба, и, если Дамир будет лучшим, конечно, мы его возьмем.