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«Локомотив» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 16:30 мск

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России сыграют московские клубы «Локомотива» и ЦСКА.

Их матч пройдет в Москве на «Локомотив» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После десяти туров у ЦСКА было 21 очко. Армейцы занимали третье место в турнирной таблице РФПЛ. У «Локомотива» было девять очков. Он шел 12-м.

Матч

Локомотив - ЦСКА

Место и дата

23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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