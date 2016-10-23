«Локомотив» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 16:30 мск
В воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России сыграют
московские клубы «Локомотива» и ЦСКА.
Их матч пройдет в Москве на «Локомотив» и начнется в 16:30
по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После десяти туров у ЦСКА было 21 очко. Армейцы занимали третье место в турнирной таблице РФПЛ. У «Локомотива» было девять очков. Он шел 12-м.
Матч
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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