«Краснодар» - «Амкар». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России сыграют «Краснодар» и пермский «Амкар».

Их матч пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После десяти туров у «Краснодара» было 16 очков. Краснодарский клуб занимал шестое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Амкара» было 17 очков. Он шел четвертым.