«Краснодар» - «Амкар». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск
В воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России сыграют
«Краснодар» и пермский «Амкар».
Их матч пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После десяти туров у «Краснодара» было 16 очков. Краснодарский клуб занимал шестое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Амкара» было 17 очков. Он шел четвертым.
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
23 октября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция
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