«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск
В воскресенье в матче девятого тура чемпионата Англии
сыграют лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Их матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и
начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию матча.
После восьми туров у «Челси» было 16 очков. Клуб из Лондона шел на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. У «МЮ» было 14 очков. Клуб Жозе Моуринью шел седьмым.
Матч
Место и дата
23 октября 18:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически