«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск

В воскресенье в матче девятого тура чемпионата Англии сыграют лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Их матч пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После восьми туров у «Челси» было 16 очков. Клуб из Лондона шел на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. У «МЮ» было 14 очков. Клуб Жозе Моуринью шел седьмым.