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Александр Шлеменко: Раньше я вообще не боялся допинг-тестов и относился к этому легко

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко после победы над американцем Кендаллом Гроувом рассказал, что прошел допинг-тест перед боем. 

- Нас с Андреем Корешковым сразу по прилету направили на внеплановое тестирование. Меня успокаивало, что тест проводила не Калифорнийская атлетическая комиссия, потому что после суда с ними — говорю об этом открыто — я опасаюсь у них тестироваться. Но все равно я волновался, ожидая результатов своего теста. Потому что если в феврале 2015 года тест человека, который не употреблял допинг, показал пятьдесят к одному, то почему этого не может случиться второй раз? Раньше я вообще не боялся допинг-тестов и относился к этому легко. Но жизнь научила. Сейчас вот бой закончился — у нас уже должно быть плановое тестирование. Должны вот-вот позвать туда, - цитирует Шлеменко «Матч ТВ».

В феврале 2015 года Шлеменко нокаутировал голландца Манхуфа, однако бой был признан несостоявшимся после того, как стали известны результаты российского бойца на допинг: в его организме был обнаружен повышенный уровень тестостерона.  

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