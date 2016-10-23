День в истории. Пеле – 76!

23 октября, свой 76-й день рождения празднует легендарный бразильский нападающий, «Король футбола» – Пеле.

Пеле начал свою карьеру в 1956-м году в бразильском «Сантосе», за который выступал на протяжении 19-ти сезонов и в 1120-ти матчах забил 1087 голов. После этого он перешел в американский «Нью-Йорк Космос» и за три года забил еще 64 мяча в 107 играх.

В составе сборной Бразилии Пеле провел 92 матча и 77 раз поражал ворота соперника.

Пеле является рекордсменом по числу выигранных, в качестве игрока, чемпионатов мира — три титула. Также он был участником четырёх чемпионатов мира, признавался лучшим игроком чемпионата мира-1970, лучшим молодым игроком чемпионата мира-1958, футболистом года в Южной Америке 1973 года.

Пеле дважды член символических сборных чемпионатов мира, двукратный обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, победитель Суперкубка межконтинентальных чемпионов, десятикратный чемпион штата Сан-Паулу, четырехкратный победитель турнира Рио-Сан-Паулу в составе «Сантоса».

Помимо этого, Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА, вторым футболистом XX века по итогам голосования на официальном сайте организации Пеле и лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета.