КХЛ. «Адмирал» - «Трактор», «Куньлунь» - «Металлург» (Мг) и другие матчи
Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
23 октября
Матч
Место и дата
23 октября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг
Место и дата
23 октября 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 октября 18:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
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