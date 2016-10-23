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НХЛ. «Чикаго» - «Торонто», «Вашингтон» - «Рейнджерс» и другие матчи

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

23 октября

Матч

Бостон - Монреаль

Место и дата

23 октября 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Матч

Вашингтон - Рейнджерс

Место и дата

23 октября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Детройт - Сан-Хосе

Место и дата

23 октября 02:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Нью-Джерси - Миннесота

Место и дата

23 октября 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Оттава - Тампа-Бэй

Место и дата

23 октября 02:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Каролина

Место и дата

23 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Флорида - Колорадо

Место и дата

23 октября 02:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Чикаго - Торонто

Место и дата

23 октября 02:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Даллас - Коламбус

Место и дата

23 октября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Нэшвилл - Питтсбург

Место и дата

23 октября 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Сент-Луис

Место и дата

23 октября 05:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

Матч

Лос-Анджелес - Ванкувер

Место и дата

23 октября 05:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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