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Олег Пашинин: Уверен, Миранчук связывает свое будущее с «Локомотивом»

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Алексея Миранчука.

- Не знаю всех нюансов дела. Чем быстрее разрешится ситуация, тем будет лучше для всех сторон. Алексей нужен команде и, уверен, сам он связывает свое будущее именно с «Локомотивом», — отметил Пашинин, который также прокомментировал мнение, что молодые футболисты избалованы высокими зарплатами.

«Нельзя списывать все беды только на нынешнее поколение. Проблема существует с тех пор, как в российском футболе появились большие деньги, и клубам сегодня надо решать ее вместе. Те же разговоры о запрете менять команду до определённого возраста, или потолок зарплат – они, наверное, имеют смысл. Не факт, что такие меры станут панацеей, но если будут совместными, это может сработать, - рассказал Пашинин.

Завтра «Локомотив» сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России.

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Матч

Локомотив - ЦСКА

Место и дата

23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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