Олег Пашинин: Уверен, Миранчук связывает свое будущее с «Локомотивом»
Тренер «Локомотива» Олег Пашинин прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Алексея Миранчука.
- Не знаю всех нюансов дела. Чем быстрее разрешится ситуация, тем будет
лучше для всех сторон. Алексей нужен команде и, уверен, сам он связывает
свое будущее именно с «Локомотивом», — отметил Пашинин, который также
прокомментировал мнение, что молодые футболисты избалованы высокими
зарплатами.
«Нельзя списывать все беды только на нынешнее поколение. Проблема существует с тех пор, как в российском футболе появились большие деньги, и клубам сегодня надо решать ее вместе. Те же разговоры о запрете менять команду до определённого возраста, или потолок зарплат – они, наверное, имеют смысл. Не факт, что такие меры станут панацеей, но если будут совместными, это может сработать, - рассказал Пашинин.
Завтра «Локомотив» сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России.
Матч
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция