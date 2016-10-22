Руслан Нигматуллин о талисмане ЧМ-2018: Волк - это доброе животное, которое может показать клыки, если потребуется

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал талисман чемпионата мира 2018 года.

В ночь на субботу были подведены итоги народного голосования за талисман предстоящего турнира. Им стал Волк Забивака, он опередил Кота и Тигра.

- Все три кандидата были достойными. Я бы позитивно воспринял выбор любого из них. Волк - это доброе животное, которое может показать клыки, если потребуется. Талисманы на крупных чемпионатах способствуют тому, чтобы турнир запомнился болельщикам. Игрушку в виде волка с удовольствием приобретут все туристы, которые приедут на чемпионат, - цитирует Нигматуллина ТАСС.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи чемпионата примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.