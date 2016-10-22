«Анжи» разгромил «Томь» благодаря дублю Иличевича

«Томь» дома крупно уступила «Анжи» (0:3) в 11-м туре чемпионата России.

Счет на 66-й минуте ударом со штрафного открыл полузащитник гостей Иво Иличевич. Он же на 77-й минуте удвоил преимущество своей команды.

В конце игры Бернард Бериша забил еще один гол в ворота соперника.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.

Сибирский клуб с 8 очками занимает на данный момент 14-е место, махачкалинцы с 16 баллами поднялись на 7-ю строчку.

В следующем туре «Томь» 30 октября сыграет на выезде с «Зенитом», а «Анжи» в тот же день примет «Краснодар».