«Анжи» разгромил «Томь» благодаря дублю Иличевича
«Томь» дома крупно уступила «Анжи» (0:3) в 11-м туре чемпионата России.
Счет на 66-й минуте ударом со штрафного открыл полузащитник гостей Иво Иличевич. Он же на 77-й минуте удвоил преимущество своей команды.
В конце игры Бернард Бериша забил еще один гол в ворота соперника.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
Сибирский клуб с 8 очками занимает на данный момент 14-е место, махачкалинцы с 16 баллами поднялись на 7-ю строчку.
В следующем туре «Томь» 30 октября сыграет на выезде с «Зенитом», а «Анжи» в тот же день примет «Краснодар».
Матч
Голы
Иличевич 66 (0:1). Иличевич 77 (0:2). Бериша 82 (0:3).
Состав
Томь: Коченков, Жиров, Враньеш, Тишкин (Самодин, 73), Дьяков, Комбаров (Тен, 68), Баляйкин, Ковальчук, Бикфалви, Дроппа, Касьян
Анжи: Беленов, Тигиев (Гаджибеков, 89), Ямбере, Лазич, Паршивлюк, Гасанов, Мусалов, Маевский, Иличевич (Эбесилио, 82), Бериша, Боли (Будковский, 79)
Предупреждения:
Враньеш, 36; Дроппа, 59 - Маевский, 45; Иличевич, 49
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
22 октября 12:00, Труд, Текстовая трансляция