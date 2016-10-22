Валерий Карпин: ЦСКА победит «Локомотив», Траоре забьет гол

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что ЦСКА обыграет «Локомотив» в матче 11-го тура чемпионата России.

- ЦСКА победит со счетом 2:1, и Траоре забьет хотя бы один из голов. Не то, чтобы он впечатлил в игре с «Монако», но кто еще будет забивать, если не Траоре?, – цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 23 октября в 16:30 мск в Черкизово. После десяти туров железнодорожники занимают 12-е место в чемпионате России, армейцы - третье.