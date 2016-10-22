Шамиль Тарпищев: Моя задача - сделать все возможное для развития тенниса в стране

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал свое переизбрание на новый срок.

- Спасибо за доверие. Моя задача - сделать все возможное для развития тенниса в стране, но времена непростые, последующие годы сложные. У нас есть идеология, знания, возможности и административный ресурс. То единство, с которым мы работали эти годы, больше всего стимулирует меня и обязывает на этом посту, - сказал Тарпищев в завершении отчетно-выборной конференции ФТР.

Напомним, Шамиль Тарпищев будет занимать пост президента Федерации тенниса России до 2020 года.

