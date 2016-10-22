Яна Щербань: Если Карполь возглавит сборную России, то это станет большим плюсом

Волейболистка сборной России Яна Щербань высказала свое мнение по поводу того, кто должен возглавить национальную команду.

- Я думаю, что сейчас должна быть глобальная перестройка. Что-то надо менять, мы уже долгие годы ничего не можем выиграть на международном уровне. В сборной надо менять тренировочный процесс, подготовку. Если назначат Карполя в сборную, то это станет большим плюсом. Но нам нужно смотреть в перспективу и стоит рассматривать более молодого специалиста.

Я не могу однозначно сказать, кто лучше для сборной России – иностранный специалист или отечественный. Иностранцу тяжело понять российский и женский менталитет. Новому тренеру желаю разобраться со всеми нашими женскими тараканами», - цитирует Щербань «Спорт FM».

Напомним, бывший главный тренер сборной России Юрий Маричев ушел в отставку после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где команда проиграла Сербии в ¼ финала.

Всероссийская федерация волейбола примет решение о новом главном тренере женской сборной во второй половине ноябре.