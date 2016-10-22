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Федор Щербаченко: В «Рубине» ожидали одно, а получили другое

Источник:  Euro-Football.RuКомментарии

Бывший главный тренер «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко скептически оценивает перспективы казанского «Рубина» в текущем сезоне.

- В «Рубине» ожидали одно, а получили другое. Стабильной игры у клуба нет, и трудно понять, почему ее нет. То говорили, что игроки не готовы, но прошло уже два месяца, как они в команде – а они все равно играют не на том уровне. В прошлом туре «Рубин» крупно обыграл «Крылья Советов», но непонятно: или это казанский клуб такой сильный, или самарский – такой слабый. На сегодняшний день трудно понять, какая дальше динамика будет у «Рубина», но, во всяком случае, я не вижу никаких предпосылок к суперулучшению игры казанской команды по сравнению с начальными матчами сезона.

Насколько я понимаю, по финансовым возможностям «Рубин» сейчас стоит в одном ряду с ведущими клубами российского футбола, немного уступая, естественно, «Зениту». Думаю, что проблемы «Рубина» связаны не с игроками – их отбирали целенаправленно, и не с моральным климатом в команде, а именно с показываемой игрой. Ну и у нас, если команда играет плохо, беда всегда в тренере, - цитирует Щербаченко портал Euro-football.ru.

Напомним, в межсезонье команду возглавил испанский специалист Хавьер Грасия.

В данный момент казанская команда занимает 9-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Матч

Терек - Рубин

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

22 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция



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