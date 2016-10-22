SK Telecom T1 вышла в финал чемпионата мира по League of Legends

Команды Tengri и Temp.no отказались от участия в турнире Electronic Sports World Cup 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Tengri и Temp.no не примут участие в турнире ESWC по CS:GO

Tengri и Temp.no не примут участие в турнире ESWC по CS:GO Команды Tengri и Temp.no отказались от участия в турнире Electronic Sports World Cup 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Российский игрок в Hearthstone Павел «Pavel» Бельтюков перешел в французскую команду Millenium.

Павел «Pavel» Бельтюков перешел в команду Millenium Российский игрок в Hearthstone Павел «Pavel» Бельтюков перешел в французскую команду Millenium.

Компания Valve назовет имена команд, приглашенных на The Boston Major, уже 22 октября.

Первые приглашения на Boston Major будут оглашены 22 октября

Первые приглашения на Boston Major будут оглашены 22 октября Компания Valve назовет имена команд, приглашенных на The Boston Major, уже 22 октября.

Компания Blizzard Entertainment анонсировала распределение игроков по группам на Hearthstone World Championship.

Анонсированы группы чемпионата мира по Hearthstone

Анонсированы группы чемпионата мира по Hearthstone Компания Blizzard Entertainment анонсировала распределение игроков по группам на Hearthstone World Championship.

Организаторы DreamHack ZOWIE Open анонсировали список команд, которые получили прямое приглашение на турнир.

Dignitas и GODSENT получили приглашения на DreamHack ZOWIE Open

Dignitas и GODSENT получили приглашения на DreamHack ZOWIE Open Организаторы DreamHack ZOWIE Open анонсировали список команд, которые получили прямое приглашение на турнир.

Исполнительный директор компании Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что компания собирается создать профессиональную лигу по Overwatch.

Activision Blizzard создаст профессиональную лигу по Overwatch Исполнительный директор компании Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что компания собирается создать профессиональную лигу по Overwatch.

Французский футбольный клуб «ПСЖ» на пресс-конференции объявил об открытии киберспортивного подразделения.

ФК «ПСЖ» объявил об открытии киберспортивного подразделения Французский футбольный клуб «ПСЖ» на пресс-конференции объявил об открытии киберспортивного подразделения.

Американский коллектив Digital Chaos получил приглашение на турнир ESl One Genting по Dota 2.

Digital Chaos примет участие в турнире ESL One Genting Американский коллектив Digital Chaos получил приглашение на турнир ESl One Genting по Dota 2.

Организация DreamHack анонсировала девять турниров по Counter-Strike: Global Offensive в 2017 году.

DreamHack анонсировала турниры по CS:GO на 2017 год

DreamHack анонсировала турниры по CS:GO на 2017 год Организация DreamHack анонсировала девять турниров по Counter-Strike: Global Offensive в 2017 году.

Организаторы турнира Epicenter: Moscow позволили корреспонденту «Советского спорта» побывать в отеле, где проходит групповая стадия турнира.

«Такого в Москве еще не было». Репортаж с групповой стадии Epicenter: Moscow

«Такого в Москве еще не было». Репортаж с групповой стадии Epicenter: Moscow Организаторы турнира Epicenter: Moscow позволили корреспонденту «Советского спорта» побывать в отеле, где проходит групповая стадия турнира.

ФК «Оренбург» подпишет игрока по FIFA 17 Российский футбольный клуб «Оренбург» намерен подписать игрока по FIFA 17 среди участников онлайн-турнира спортивного портала «Чемпионат».

Команды ENCE и Epsilon eSports прошли открытую квалификацию на турнир European Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive

ENCE и Epsilon прошли открытую квалификацию на на европейский Minor-турнир по CS:GO

ENCE и Epsilon прошли открытую квалификацию на на европейский Minor-турнир по CS:GO Команды ENCE и Epsilon eSports прошли открытую квалификацию на турнир European Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive

17-летний игрок Evil Geniuses Сумаил «Sumail» Хассан вошел в список топ-30 самых влиятельных подростков 2016 года по версии журнала TIME.

Сумаил «Sumail» Хассан вошел список самых влиятельных подростков мира 17-летний игрок Evil Geniuses Сумаил «Sumail» Хассан вошел в список топ-30 самых влиятельных подростков 2016 года по версии журнала TIME.