SK Telecom T1 вышла в финал чемпионата мира по League of Legends
Южнокорейский коллектив SK Telecom T1 пробился в финал чемпионата мира по League of Legends.
В полуфинальном матче SK Telecom T1 победила ROX Tigers со счетом 3:2. Следующий полуфинальный матч пройдет между командами H2K и Samsung Galaxy.
Гранд-финал чемпионата мира состоится 29 октября в Лос-Анджелесе, США. Призовой фонд турнира достиг отметки 4,1 млн долларов и продолжит расти до окончания турнира.
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