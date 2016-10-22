Президент FIS настаивает на 4-летней дисквалификации Терезы Йохауг

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер полагает, что титулованная норвежская лыжница Тереза Йохауг, уличенная в употреблении запрещенного препарата, должна быть дисквалифицирована на четыре года.

- У меня нет доказательств, однако, если Йохауг виновна, то очевидно, что она должна получить все четыре года дисквалификации, - цитирует президента FIS норвежское издание Dagbladet - Конечно, она сможет обжаловать подобный приговор и сократить наказание до двух с половиной лет, но это будет чистой воды спекуляция, - заявил Каспер.

Напомним, олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг временно дисквалифицирована до 18 декабря Норвежским антидопинговым агентством.

В организме Йохауг было обнаружено запрещенное вещество клостебол (анаболический стероид). Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. По словам 28-летней лыжницы - препарат попал в ее организм вместе с кремом для лечения губ.

В то же время, адвокат Терезы подтвердил, что на упаковке с лекарством был предупреждающий знак о наличии в его составе допинга.

Йохауг - семикратная чемпионка мира. Она выиграла золото в эстафете 4х5 на Олимпиаде в Ванкувере, в ее активе также серебро и бронза зимних Игр-2014 в Сочи.