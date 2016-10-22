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Екатерина Лобышева: Как возрастному спортсмену, мне хотелось бы понимать, к чему я готовлюсь

Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Двукратный бронзовый Олимпиады по конькобежному спорту  Екатерина Лобышева отметила, что возрастным спортсменам необходима ясность насчет участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

«Сказали, что скоро будут разборки по зимним видам спорта. В связи с политической обстановкой мы ждем все что угодно. Честно говоря, это давит и сказывается на подготовке. Как возрастному спортсмену, мне хотелось бы понимать, к чему я готовлюсь, лишая внимания дочку. Конечно, нацелившись на Олимпиаду, жертвуешь многим, если этой цели не будет, возможно, я пересмотрю свои жизненные решения», - сказала 31-летняя Лобышева в интервью телеканалу «360».

Напомним, в конце лета появилась информация о возможном отстранении российской сборной от Олимпиады-2018. Ранее антидопинговые агентства Германии и Франции потребовали такого шага от Международного олимпийского комитета.

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