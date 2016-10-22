Глава Минспорта Московской области Роман Терюшков на заседании попечительского совета региональной Федерации шахмат сообщил, что шахматы могут войти в программу ГТО.

- На сегодняшний день около 40% всех школьников Московской области не допущены к занятиям физической культурой и спортом. Они не посещают спортивные секции, испытания комплекса «Готов к труду и обороне» им также противопоказаны, поскольку это ощутимая физическая нагрузка. Но у нас возникла идея дополнительного вовлечения школьников в комплекс ГТО посредством шахмат. Это интеллектуальный вид спорта, гимнастика для ума. Здесь отсутствуют какие-либо противопоказания по физическим параметрам. В результате эти школьники наравне с остальными получат возможность зарабатывать дополнительные баллы к ЕГЭ по итогам прохождения испытаний комплекса ГТО. Мы планируем провести разработку нормативов и внедрение дисциплины до конца текущего года. После этого будем обращаться с предложением в Министерство спорта России, - цитирует Терюшкова телеканал «360».

Готов к труду и обороне (ГТО) - нормативная основа физического воспитания населения России. Испытания состоят из тестов на силу, быстроту, гибкость и выносливость. Участники, прошедшие все нормативные тесты, награждаются бронзовыми, серебряными и золотыми знаками отличия ГТО в соответствии с видом сложности испытания.