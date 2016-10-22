Дубли Гая и Гогниева помогли «Кубани» разгромить «Зенит-2»

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Андрей Перегудов: Есть идея провести матч-открытие стадиона «Динамо» с «Барселоной» Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк», в который входит реконструируемый стадион «Динамо» Андрей Перегудов заявил, что столичный клуб может провести матч открытия с каталонской «Барселоной».

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КДК запретил московскому «Динамо» продавать билеты на три выездных матча Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц прокомментировал наказание «Факела» и московского «Динамо» по итогам матча 17-го тура ФНЛ.

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