Дубли Гая и Гогниева помогли «Кубани» разгромить «Зенит-2»
В матче 18 тура Первенства ФНЛ «Кубань» обыграла «Зенит-2» в гостях со счетом 4:0.
За клуб из Краснодара дважды отличились Алексей Гай и Спартак Гогниев.
Подопечные Владислава Радимова в турнирной таблице идут на шестом месте с 26 очками, команда Евгения Калешина занимает тринадцатую строчку с двадцатью очками.
Следующий матч сине-бело-голубые проведут 30 октября в Воронеже против «Факела», «Кубань» в этот же день дома сыграет с «Волгарем».
Матч
Голы
Гогниев 13 (0:1). Гай 45 (0:2). Гай 83 (0:3). Гогниев 90 (0:4).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Вяткин, Мустафин (Долгов, 75), Йованович, Зырянов (Проничев, 57), Бавин, Евсеев, Камышев (Саламатов, 46), Исаев (Зиньковский, 46), Ящук, Гасилин
Кубань: Фролов, Бугаев, Смирнов, Марков (Зотов, 61), Бендзь, Алейник (Лобкарёв, 79), Хубулов (Маляров, 67), Гай, Якуба, Гогниев, Ильин (Щадин, 89)
Предупреждения:
нет - Хубулов, 22; Маляров, 69; Бугаев, 73
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
22 октября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция