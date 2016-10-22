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Дубли Гая и Гогниева помогли «Кубани» разгромить «Зенит-2»

Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

В матче 18 тура Первенства ФНЛ «Кубань» обыграла «Зенит-2» в гостях со счетом 4:0.

За клуб из Краснодара дважды отличились Алексей Гай и Спартак Гогниев.

Подопечные Владислава Радимова в турнирной таблице идут на шестом месте с 26 очками, команда Евгения Калешина занимает тринадцатую строчку с двадцатью очками.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут 30 октября в Воронеже против «Факела», «Кубань» в этот же день дома сыграет с «Волгарем».  

Матч

Зенит-2 - Кубань - 0:4 (0:2)

Голы

Гогниев 13 (0:1). Гай 45 (0:2). Гай 83 (0:3). Гогниев 90 (0:4).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Вяткин, Мустафин (Долгов, 75), Йованович, Зырянов (Проничев, 57), Бавин, Евсеев, Камышев (Саламатов, 46), Исаев (Зиньковский, 46), Ящук, Гасилин

Кубань: Фролов, Бугаев, Смирнов, Марков (Зотов, 61), Бендзь, Алейник (Лобкарёв, 79), Хубулов (Маляров, 67), Гай, Якуба, Гогниев, Ильин (Щадин, 89)

Предупреждения:

нет - Хубулов, 22; Маляров, 69; Бугаев, 73

Судья:

Антон Анопа (Россия)

Место и дата

22 октября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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