«Енисей» Тихонова уступил «Шиннику» в ФНЛ
«Енисей» дома уступил «Шиннику» (1:3) в 18-м туре ФНЛ.
Счет на 38-й минуте открыл полузащитник гостей Владислав Сиротов.
На 62-й минуте Владимир Камеш восстановил равенство, а на 77-й Мухаммад Султонов принес ярославцам победу. Под занавес встречи Павел Евсеев забил еще один гол в ворота хозяев поля.
Команда Андрея Тихонова с 27 очками занимает на данный момент 5-е место. У ярославцев 30 баллов и третья строчка.
В следующем туре «Енисей» 30 октября сыграет на выезде с «Тюменью», а «Шинник» в тот же день примет «Динамо».
Матч
Голы
Сиротов 38 (0:1). Камеш 62 (1:1). Султонов 77 (1:2). Евсеев 89 (1:3).
Состав
Енисей: Опарин, Чернов, Васильев, Чичерин, Гультяев, Алиев (Козлов, 80), Ломакин, Иванов, Ланин, Малоян, Камеш
Шинник: Яшин, Гоцук, Евсеев, Царикаев (Ндри, 75), Чистяков, Митасов (Белов, 90), Нетфуллин, Ятченко, Лаук (Султонов, 67), Земсков (Троянов, 90), Сиротов
Предупреждения:
Васильев, 54; Камеш, 70; Малоян, 80 - Гоцук, 41; Митасов, 58; Царикаев, 69
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
22 октября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция