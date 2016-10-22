«Енисей» Тихонова уступил «Шиннику» в ФНЛ

«Енисей» дома уступил «Шиннику» (1:3) в 18-м туре ФНЛ.

Счет на 38-й минуте открыл полузащитник гостей Владислав Сиротов.

На 62-й минуте Владимир Камеш восстановил равенство, а на 77-й Мухаммад Султонов принес ярославцам победу. Под занавес встречи Павел Евсеев забил еще один гол в ворота хозяев поля.

Команда Андрея Тихонова с 27 очками занимает на данный момент 5-е место. У ярославцев 30 баллов и третья строчка.

В следующем туре «Енисей» 30 октября сыграет на выезде с «Тюменью», а «Шинник» в тот же день примет «Динамо».