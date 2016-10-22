Кузнецова победила на «Кубке Кремля»
Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу на «Кубке Кремля».
В финале наша теннисистка обыграла австралийку Дарью Гаврилову со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 12 минут. Эта победа стала второй подряд для 31-летней теннисистки в этом турнире.
Теперь Кузнецова займет восьмое место в рейтинге WTA и сыграет на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Соперницами Кузнецовой будут Агнешка Радванска, Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса. Турнир начнется 23 октября.
Турнир WTA
«ВТБ Кубок Кремля», Москва
Категория «Премьер». Закрытые корты
Покрытие - хард
Призовой фонд - 823 888 долларов США
Одиночный разряд
Финал
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 6:2, 6:1
Место и дата
22 октября 13:00, , Онлайн-трансляция
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