Кузнецова победила на «Кубке Кремля»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу на «Кубке Кремля».

В финале наша теннисистка обыграла австралийку Дарью Гаврилову со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 12 минут. Эта победа стала второй подряд для 31-летней теннисистки в этом турнире.

Теперь Кузнецова займет восьмое место в рейтинге WTA и сыграет на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Соперницами Кузнецовой будут Агнешка Радванска, Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса. Турнир начнется 23 октября.

Турнир WTA

«ВТБ Кубок Кремля», Москва

Категория «Премьер». Закрытые корты

Покрытие - хард

Призовой фонд - 823 888 долларов США



Одиночный разряд

Финал