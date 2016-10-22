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Вопрос о восстановлении статуса РУСАДА будет рассмотрен 20 ноября

Источник:  ТАССКомментарии

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА в правах в следующем месяце.

- Иностранные эксперты не будут присутствовать на заседании. Но там будет Виталий Смирнов, поэтому я думаю, там обязательно будет обсуждаться вопрос России, – рассказала исполняющая обязанности руководителя РУСАДА Анна Анцелиович в интервью агентству ТАСС.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства в ноябре 2015 года.

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