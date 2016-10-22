Валерий Петраков: Второй тайм полностью провалили

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал крупное поражение от «Анжи» (0:3) в 11-м туре чемпионата России.

«Тяжело объяснить, что произошло во втором тайме. Думаю, что гол очень сильно надломил нас. Не смогли найти силы отыграться. Появились большие проблемы в обороне, отсюда пошли контратаки, голы. Второй тайм полностью провалили. Мог ли что-то вратарь сделать? Думаю, нет. Винить Антона Коченкова нельзя», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.

Сибирский клуб с 8 очками занимает на данный момент 14-е место, махачкалинцы с 16 баллами поднялись на 7-ю строчку.

В следующем туре «Томь» 30 октября сыграет на выезде с «Зенитом», а «Анжи» в тот же день примет «Краснодар».