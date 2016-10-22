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Дарья Гаврилова: Сил на финал Кубка Кремля не было

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Представительница Австралии Дарья Гаврилова, уступившая в финале Кубка Кремля россиянке Светлане Кузнецовой, призналась, что на решающий матч турнира она вышла без сил.

Гаврилова проиграла Кузнецовой со счетом 2:6, 1:6.

«Я пыталась играть этот матч, не думая, что это финал. Да и не чувствовала, что это финал, все так быстро случилось, каждый день со вторника играла по два матча в день. Сил, если честно, не было, играла как могла», - сказала Гаврилова на пресс-конференции.

По словам теннисистки, у нее останутся позитивные впечатления от проведенной недели.

«Я даже теперь думаю, что это покрытие корта мне подходит больше, чем многим другим игрокам. А что касается самого турнира, то я всегда любила тут играть. Для меня Кубок Кремля особенный турнир, когда я была маленькая, то после тренировок приходила смотреть на матчи», - призналась спортсменка, до 2015 года выступавшая за Россию.


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