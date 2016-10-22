Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь0 : 3Анжи
Хоккей  Авангард1 : 2СКА
Футбол  Урал- : -Спартак
Футбол  Зенит-20 : 4Кубань
Футбол  Уфа0 : 0Ростов
Футбол  Терек- : -Рубин
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА одержал волевую победу над «Кузней»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Новокузнецкий «Металлург» дома уступил ЦСКА (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

На 24-й минуте хозяева льда вели со счетом 2:0. Отличились Игнат Земченко и Андрей Первышин.

Армейцам еще во втором периоде удалось переломить ход встречи благодаря шайбам Валерия Ничушкина, Никиты Квартальнова и Александра Кутузова.

В третьей двадцатиминутке Андрей Светлаков поставил точку в матче.

«Кузня» занимает последнее место в Восточной конференции, столичный клуб идет вторым на Западе.

26 октября «Металлург» в гостях сыграет с одноклубниками из Магнитогорска, а  ЦСКА днем ранее примет «Медвешчак».

Матч

Металлург Нк - ЦСКА - 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы:

Земченко (Дьяков), 12:28 (1:0). Первышин (Комаристый), 23:45 (2:0). Ничушкин (Муршак), 28:05 (2:1). Квартальнов Н. 29:53 (2:2). Кутузов (Кугрышев), 31:19 (2:3). Светлаков (Энлунд, Телегин), 51:51 (2:4).

Место и дата

22 октября 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Авангард» - СКА. ОнлайнВ субботу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют омский «Авангард» и СКА и Санкт-Петербурга.«Барыс» будет простить КХЛ о смягчении наказания РыспаевуГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец - о ситуации с защитником Дамиром Рыспаевым.Рашит Давыдов: Наконец-то мы дождались, что Коскинен набрал хорошие кондиции. Он сыграет с «Авангардом»Тренер вратарей СКА Рашит Давыдов поделился мнением об игре Микко Коскинена и Игоря Шестеркина, а также рассказал об ожиданиях от матча с «Авангардом».Сергей Федоров: Ничушкин не должен становиться для ЦСКА вторым РадуловымГлавный менеджер ЦСКА Сергей Федоров рассказал об адаптации в команде и в КХЛ нападающего Валерия Ничушкина.«Сибирь» продлила контракт с вратарем Красиковым«Сибирь» подписала новый контракт с голкипером Алексеем Красиковым, сообщается на официальном сайте клуба.КХЛ. «Авангард» - СКА, «Металлург» (Нк) - ЦСКА и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Петерис Скудра: В матче с Минском завоевали важное очкоГлавный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра после поражения своей команды от минского «Динамо» выразил удовлетворение от результата.Андрей Разин: «Витязь» приедет злымГлавный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя» высказался о силе соперника.Все хоккеисты московского «Динамо» голосовали за Волка при выборе талисмана ЧМ-2018 по футболуВсе хоккеисты московского «Динамо» проголосовали за Волка во время выбора талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года и рады, что именно он будет представлен на турнире.КХЛ. «Амур» уступил «Металлургу» (Мг), «Йокерит» обыграл «Спартак» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Слован» дома обыграл «Ладу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 3:2.Рижское «Динамо» по буллитам уступило ХК «Сочи»Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и ХК «Сочи» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 2:3 Б.Минское «Динамо» дома по буллитам обыграло «Торпедо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и нижегородским «Торпедо» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 Б в пользу «Динамо».Геноуэй отомстил «Спартаку» за критикуГеноуэй отомстил «Спартаку» за критикуЭкс-защитник красно-белых Чарльз Геноуэй, ныне выступающий за «Йокерит», отметился дублем в ворота московской команды.«Йокерит» дома обыграл «Спартак»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Спартаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Йокерита».КХЛ оштрафовала Дадонова за нарушение в матче с «Металлургом» НкСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата между СКА и новокузнецким «Металлургом» (6:0).«Трактор» на выезде обыграл «Куньлунь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Трактором» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Трактора».Семин забивает супергол! Шедевр на льду от форварда «Магнитки»Семин забивает супергол! Шедевр на льду от форварда «Магнитки»«Металлург» разгромил «Амур» в Хабаровске (5:1), а нападающий уральцев Александр Семин выдал на льду настоящий шедевр.Владимир Крикунов: Бусыгин должен знать, как менеджер и директор «Нефтехимика» выбрасывают на ветер миллионыБывший главный тренер «Нефтехимика» Владимир Крикунов раскритиковал клубное руководство.«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Адмирал»Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Металлург Нк
Металлург Нккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости