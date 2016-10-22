ЦСКА одержал волевую победу над «Кузней»
Новокузнецкий «Металлург» дома уступил ЦСКА (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
На 24-й минуте хозяева льда вели со счетом 2:0. Отличились Игнат Земченко и Андрей Первышин.
Армейцам еще во втором периоде удалось переломить ход встречи благодаря шайбам Валерия Ничушкина, Никиты Квартальнова и Александра Кутузова.
В третьей двадцатиминутке Андрей Светлаков поставил точку в матче.
«Кузня» занимает последнее место в Восточной конференции, столичный клуб идет вторым на Западе.
26 октября «Металлург» в гостях сыграет с одноклубниками из Магнитогорска, а ЦСКА днем ранее примет «Медвешчак».
Матч
Металлург Нк - ЦСКА - 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)
Голы:
Земченко (Дьяков), 12:28 (1:0). Первышин (Комаристый), 23:45 (2:0). Ничушкин (Муршак), 28:05 (2:1). Квартальнов Н. 29:53 (2:2). Кутузов (Кугрышев), 31:19 (2:3). Светлаков (Энлунд, Телегин), 51:51 (2:4).
Место и дата
22 октября 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция