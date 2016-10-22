Блан может сменить Де Бура на посту тренера «Интера»

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан может сменить Франка Де Бура на посту главного тренера миланского «Интера».

Руководство итальянского клуба недовольно работой голландского тренера, и следующие игры «Интера» будут решающими в судьбе Де Бура. «Интер» уже подыскивает кандидатуры тренеров, которые в будущем могут заменить голландца. В число главных претендентов входит Блан.

Еще футболистом француз выступал за «Интер» с 1999 по 2001 годы. В качестве тренера 50-летний специалист работал с «Бордо», «ПСЖ» и сборной Франции. С лета Блан находится в статусе безработного и ждет интересные предложения от клубов.

После восьми матчей «Интер» занимает 11-е место в чемпионате Италии.