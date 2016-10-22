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Блан может сменить Де Бура на посту тренера «Интера»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан может сменить Франка Де Бура на посту главного тренера миланского «Интера».

Руководство итальянского клуба недовольно работой голландского тренера, и следующие игры «Интера» будут решающими в судьбе Де Бура. «Интер» уже подыскивает кандидатуры тренеров, которые в будущем могут заменить голландца. В число главных претендентов входит Блан. 

Еще футболистом француз выступал за «Интер» с 1999 по 2001 годы. В качестве тренера 50-летний специалист работал с «Бордо», «ПСЖ» и сборной Франции. С лета Блан находится в статусе безработного и ждет интересные предложения от клубов.

После восьми матчей «Интер» занимает 11-е место в чемпионате Италии. 

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