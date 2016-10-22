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«Молодежка» ЦСКА обыграла «Локомотив»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Молодежный состав ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в рамках 11-го тура первенства молодежных команд.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе гостей отличились забитыми голами Тимур Пухов и Кирилл Леонов, в составе железнодорожников мяч на свой счет записал Артем Галаджан. 

«Локомотив» остался на шестом месте в турнирной таблице с 17 очками, ЦСКА продолжает лидировать с 28 баллами. 

Матч основных команд состоится завтра в 16:30 мск в Черкизово.

Матч

Локомотив (мол) - ЦСКА (мол) - 1:2 (1:1)

Голы

Галаджан 14 (1:0). Пухов 17 (1:1 - пен.). Леонов 49 (1:2).

Состав

Локомотив (мол): Лобанцев, Ротенберг (Рахмонов, 66), Поярков (Рубцов, 83), Лапшов, Логашов (Самохвалов, 46), Рыбчинский, Галанин, Дорофеев (Чиканчи, 76), Куликов, Галаджан, Тугарев (Лысов, 75)

ЦСКА (мол): Овчинников, Алибеков, Маклаков, Кривулькин, Олейников (Анисимов, 88), Кучаев, Хосонов, Пухов (Неплюев, 87), Леонов, Жамалетдинов, Чалов (Ферапонтов, 46 Титов, 68)

Предупреждения:

Куликов, 43; Лапшов, 77 - Жамалетдинов, 3

Судья:

Сергей Чебан (Россия)

Место и дата

22 октября 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

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