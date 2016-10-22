«Молодежка» ЦСКА обыграла «Локомотив»

Молодежный состав ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в рамках 11-го тура первенства молодежных команд.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе гостей отличились забитыми голами Тимур Пухов и Кирилл Леонов, в составе железнодорожников мяч на свой счет записал Артем Галаджан.

«Локомотив» остался на шестом месте в турнирной таблице с 17 очками, ЦСКА продолжает лидировать с 28 баллами.

Матч основных команд состоится завтра в 16:30 мск в Черкизово.