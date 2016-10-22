«Молодежка» ЦСКА обыграла «Локомотив»
Молодежный состав ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в рамках 11-го тура первенства молодежных команд.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе гостей отличились забитыми голами Тимур Пухов и Кирилл Леонов, в составе железнодорожников мяч на свой счет записал Артем Галаджан.
«Локомотив» остался на шестом месте в турнирной таблице с 17 очками, ЦСКА продолжает лидировать с 28 баллами.
Матч основных команд состоится завтра в 16:30 мск в Черкизово.
Матч
Локомотив (мол) - ЦСКА (мол) - 1:2 (1:1)
Голы
Галаджан 14 (1:0). Пухов 17 (1:1 - пен.). Леонов 49 (1:2).
Состав
Локомотив (мол): Лобанцев, Ротенберг (Рахмонов, 66), Поярков (Рубцов, 83), Лапшов, Логашов (Самохвалов, 46), Рыбчинский, Галанин, Дорофеев (Чиканчи, 76), Куликов, Галаджан, Тугарев (Лысов, 75)
ЦСКА (мол): Овчинников, Алибеков, Маклаков, Кривулькин, Олейников (Анисимов, 88), Кучаев, Хосонов, Пухов (Неплюев, 87), Леонов, Жамалетдинов, Чалов (Ферапонтов, 46 Титов, 68)
Предупреждения:
Куликов, 43; Лапшов, 77 - Жамалетдинов, 3
Судья:
Сергей Чебан (Россия)
Место и дата
22 октября 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция