Олег Романцев: Хочу задать вопрос Виталию Мутко: «Почему наша сборная опустилась так низко в рейтинге?»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал кадровые перестановки в Министерстве спорта России и назначение Виталия Мутко вице-премьером правительства РФ.

- Раз Виталия Леонтьевича пригласили работать на такой должности, значит, он работает хорошо. Иначе бы не пригласили. Но хочется, чтобы в руководстве футбола было больше настоящих профессионалов, которые знают футбол от А до Я.



Не буду заострять внимание на деталях протокольных мероприятий. Но хочу задать вопрос Виталию Леонтьевичу: «Почему наша сборная опустилась так низко в рейтинге?». Ведь он сейчас президент РФС.

Раз мы упали так низко, значит, что-то не то в нашем российском футбольном хозяйстве. А теперь второе: если Мутко сейчас на такой высокой должности в правительстве, пусть назначит на пост президента РФС такого профессионала, который способен помочь ему в решении футбольных проблем. Ведь на новой должности Виталию Леонтьевичу нужно будет заниматься всеми видами спорта.

Считаю, что Мутко должен курировать весь спорт. Но руководить отдельными видами должны профессионалы, которые досконально его знают, - цитирует Романцева издание «Аргументы недели».

Напомним, новым министром спорта России на этой неделе стал Павел Колобков. Виталий Мутко в свою очередь перешел на должность вице-премьера правительства, курирующего вопросы спорта, туризма и молодежной политики.



Сборная России по футболу занимает 53-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА.







