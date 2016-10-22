Светлана Кузнецова: Договорилась с собой, нашла свою игру — и выиграла Кубок Кремля

Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что сумела обрести комфортное состояние перед финальным матчем Кубка Кремля, что помогло ей одержать уверенную победу над Дарьей Гавриловой из Австралии.

Кузнецова обыграла Гаврилову со счетом 6:2, 6:1 и выиграла московский турнир второй год подряд. Этот результат позволил россиянке войти в число участниц итогового турнира года в Сингапуре.

«Перед матчем, когда разминалась, у меня все болело, - призналась Кузнецова на пресс-конференции. - Я чувствовала себя уставшей и не понимала, как буду играть. Но когда вышла на корт, поняла, что могу превзойти эту усталость, сосредоточиться. Очень рада, что у меня это получилось. Почувствовала нутренний стержень, с собой договорилась, нашла свою игру — и выиграла».

Россиянка заметила, что не показывала свой лучший теннис на этой неделе.

«Я чувствовала себя не в своей тарелке, но понимала, что могу выиграть и не со своим теннисом. Боролась за каждый матч», - подчеркнула Кузнецова.

Теннисистка добавила, что довольна своим прогрессом по итогам года.

«Трудно говорить, приближаюсь я к своему лучшему теннису давних времен или нет, потому что это не прыжок в длину, где я точно знаю, на сколько прыгаю, - отметила Кузнецова. - Главное — я чувствую психологическую уверенность, способность играть стабильно на протяжении многих недель, в этом я прибавила. А с прошлым я не сравниваю. Когда-то я думала - что мне надо сделать, чтобы вернуться на тот уровень? А сейчас я об этом не думаю, я работаю».



