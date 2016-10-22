Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь0 : 3Анжи
Футбол  Уфа0 : 0Ростов
Футбол  Терек- : -Рубин
Хоккей  Авангард2 : 3 БСКА
Футбол  Урал0 : 0Спартак
Футбол  Милан- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Светлана Кузнецова: Договорилась с собой, нашла свою игру — и выиграла Кубок Кремля

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что сумела обрести комфортное состояние перед финальным матчем Кубка Кремля, что помогло ей одержать уверенную победу над Дарьей Гавриловой из Австралии.

Кузнецова обыграла Гаврилову со счетом 6:2, 6:1 и выиграла московский турнир второй год подряд. Этот результат позволил россиянке войти в число участниц итогового турнира года в Сингапуре.

«Перед матчем, когда разминалась, у меня все болело, - призналась Кузнецова на пресс-конференции. - Я чувствовала себя уставшей и не понимала, как буду играть. Но когда вышла на корт, поняла, что могу превзойти эту усталость, сосредоточиться. Очень рада, что у меня это получилось. Почувствовала нутренний стержень, с собой договорилась, нашла свою игру — и выиграла».

Россиянка заметила, что не показывала свой лучший теннис на этой неделе.

«Я чувствовала себя не в своей тарелке, но понимала, что могу выиграть и не со своим теннисом. Боролась за каждый матч», - подчеркнула Кузнецова.

Теннисистка добавила, что довольна своим прогрессом по итогам года.

«Трудно говорить, приближаюсь я к своему лучшему теннису давних времен или нет, потому что это не прыжок в длину, где я точно знаю, на сколько прыгаю, - отметила Кузнецова. - Главное — я чувствую психологическую уверенность, способность играть стабильно на протяжении многих недель, в этом я прибавила. А с прошлым я не сравниваю. Когда-то я думала - что мне надо сделать, чтобы вернуться на тот уровень? А сейчас я об этом не думаю, я работаю».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Светлана Кузнецова: Не рассчитывала, что поеду на итоговый турнир года в СингапурРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, выигравшая в субботу Кубок Кремля, призналась, что не рассчитывала отобраться на итоговый турнир года в Сингапуре.Павел Колобков: Кузнецова может выиграть Итоговый чемпионат WTA в СингапуреМинистр спорта РФ Павел Колобков отметил, что первая ракетка России Светлана Кузнецова находится в хорошей форме в преддверии Итогового чемпионата WTA.Дарья Гаврилова: Сил на финал Кубка Кремля не былоАвстралийка Дарья Гаврилова, уступившая в финале Кубка Кремля россиянке Светлане Кузнецовой, заявила, что выходила на решающий матч без сил.Кузнецова победила на «Кубке Кремля»Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу на «Кубке Кремля».«Они написали, что знают, где я живу». Кто угрожал украинке Элине Свитолиной?«Они написали, что знают, где я живу». Кто угрожал украинке Элине Свитолиной?Обозреватель Sovsport.ru – о событиях пятницы на московском Кубке Кремля, среди которых, увы, был и скандал.Светлана Кузнецова: Могла бы выиграть матч в двух сетах, но потеряла свою нить игрыРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу в полуфинале Кубка Кремля над украинкой Элиной Свитолиной (6:1, 6:7, 6:4 ).Кузнецова обыграла Свитолину и вышла в финал Кубка КремляРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла Элину Свитолину в полуфинале Кубка Кремля.Кузнецова в двух шагах от СингапураКузнецова в двух шагах от СингапураСветлана Кузнецова вышла в полуфинал Кубка Кремля. Еще две победы — и россиянка завоюет последнюю путевку на итоговый турнир года.Кузнецова вышла в полуфинал Кубка Кремля и повысила свои шансы попасть на итоговый турнир WTAРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова победой в четвертьфинале Кубка Кремля повысила свои шансы на попадание в итоговый турнир WTA.Бублик и новый Сафин. Чем запомнился третий день московского турнира?Бублик и новый Сафин. Чем запомнился третий день московского турнира?Победа Кузнецовых, успешный дебют Александра Бублика и обидное поражение Карена Хачанова. Чем запомнился третий день московского турнира?Светлана Кузнецова: Сегоня проснулась в пять утраСветлана Кузнецова: Сегоня проснулась в пять утраЧемпионка Кубка Кремля – о выходе в четвертьфинал турнира, особенностях кортов в «Олимпийском».Светлана Кузнецова: Очень не хотела играть вечеромДействующая чемпионка Кубка Кремля Светлана Кузнецова рассказала, как проходит акклиматизацию после возвращения в Москву из турне по азиатским турнирам.Светлана Кузнецова: Больше боролась с собой, чем с соперницейСветлана Кузнецова прокомментировала свою победу над француженкой Ализе Корне во втором круге Кубка Кремля (6:4, 7:5).Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Кубка КремляРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в 1/4 финала Кубка Кремля-2016.Александр Медведев: В Петербурге сыграют Кузнецова и одна из сестер Уильямс!Александр Медведев: В Петербурге сыграют Кузнецова и одна из сестер Уильямс!Гендиректор теннисных SpbOpen и St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев – об успехах мужского турнира и звездах будущего женского.Кузнецова вернулась в Топ-10 Чемпионской гонки WTAАмериканская теннисистка Серена Уильямс исключена из Чемпионской гонки WTA. Спортсменка снялась с итогового турнира в Сингапуре из-за травмы плеча.Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Кузнецова не смогла выйти в финал турнира в ТяньцзинеРоссиянка Светлана Кузнецова (2) не смогла пробиться в финал турнира в Тяньцзине, проиграв американской теннисистке Элисон Риске в трех партиях.Кузнецова получила wild-card на «Кубок Кремля»Российской теннисистке Светлане Кузнецовой была предоставлена wild-card для участия в теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет с 15 по 23 октября.Кузнецова вышла в полуфинал турнира в ТяньцзинеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине.
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости