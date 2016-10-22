На «Аллее российской славы» в Москве открыли бюст Льва Яшина

Сегодня в Москве состоялось открытие бюста легендарного советского вратаря Льва Яшина.

Памятник, приуроченный к 87-й годовщине со дня рождения голкипера, был открыт на «Аллее российской славы» напротив главного входа в здание Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

На мероприятии присутствовали бывший президент РФС Николай Толстых, заместитель председателя общества «Динамо» Александр Елизаров, дочь Яшина Ирина Фролова, ветераны клуба, а также руководство, преподаватели и студенты университета.

Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве. Выступал за «Динамо» (Москва) – 1949-1971, сборную СССР (1954-1967).

Пятикратный чемпион СССР (1954, 1955, 1957, 1959, 1963). Трехкратный обладатель Кубка СССР (1953, 1967, 1970). Пятикратный серебряный призер чемпионата СССР (1956, 1958, 1962, 1967, 1970). Бронзовый призер чемпионата СССР (1960).

Олимпийский чемпион (1956).

Обладатель Кубка Европы (1960). Серебряный призер Кубка Европы (1964).

Бронзовый призер чемпионата мира (1966).

11 раз признавался лучшим вратарем СССР.

Обладатель Золотого мяча (1963).

Лучший вратарь XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, версиям World Soccer, France Football и Placar.