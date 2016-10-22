Павел Колобков: Кузнецова может выиграть Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что первая ракетка России Светлана Кузнецова находится в хорошей форме в преддверии Итогового чемпионата WTA.

- Сегодня была хорошая, стабильная игра. Было видно, что Кузнецова настроена на победу. Очень рад, что она показала хороший теннис. Света способна на многое и на победу в Сингапуре, но будет тяжело и надо смотреть, в какой форме она подойдет и настроится на турнир, - цитирует Колобкова агентство ТАСС.

Напомним, благодаря победе на Кубке Кремля-2016 Светлана Кузнецова обошла в чемпионской гонке британку Джоанну Конту и квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA.

Этот турнир пройдет в Сингапуре с 24 по 30 октября.





