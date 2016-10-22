Владислав Радимов: Взять Обухова в «Зенит-2»? Боже упаси

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после поражения от «Кубани» (0:4) высказался о нападающем краснодарцев Владимире Обухове.

– Такие футболисты как Обухов – это даже не фамилия, а явление: мне мешает то, другое, третье, четвертое, тренер не отпускал меня в премьер-лигу. Где он сейчас? Вот пока он играл, «Кубань» была в зоне вылета.

– Вы бы взяли его в «Зенит»?

– Боже упаси. С такими человеческими качествами. Я знаю, что Аленичев – порядочный человек. Обвинять его в том, что Обухов не играет в премьер-лиге по вине Аленичева? Тут слов нет, - передает слова Радимова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Как заявил и.о. главного тренера «Кубани» Евгений Калешин, Обухов пропустил матч с «Зенитом-2» из-за отравления. Экс-форвард «Спартака» в первенстве ФНЛ провел 13 матчей и забил два гола. 24-летний футболист после ухода Дмитрия Аленичева из «Спартака» заявил, что из-за рекомендаций тренера не состоялся его переход в «Уфу».