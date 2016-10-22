Владислав Радимов: Взять Обухова в «Зенит-2»? Боже упаси
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после поражения от «Кубани» (0:4) высказался о нападающем краснодарцев Владимире Обухове.
– Такие футболисты как Обухов – это даже не фамилия, а явление: мне мешает то, другое, третье, четвертое, тренер не отпускал меня в премьер-лигу. Где он сейчас? Вот пока он играл, «Кубань» была в зоне вылета.
– Вы бы взяли его в «Зенит»?
– Боже упаси. С такими человеческими качествами. Я знаю, что Аленичев – порядочный человек. Обвинять его в том, что Обухов не играет в премьер-лиге по вине Аленичева? Тут слов нет, - передает слова Радимова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Как заявил и.о. главного тренера «Кубани» Евгений Калешин, Обухов пропустил матч с «Зенитом-2» из-за отравления. Экс-форвард «Спартака» в первенстве ФНЛ провел 13 матчей и забил два гола. 24-летний футболист после ухода Дмитрия Аленичева из «Спартака» заявил, что из-за рекомендаций тренера не состоялся его переход в «Уфу».
Матч
Голы
Гогниев 13 (0:1). Гай 45 (0:2). Гай 83 (0:3). Гогниев 90 (0:4).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Вяткин, Мустафин (Долгов, 75), Йованович, Зырянов (Проничев, 57), Бавин, Евсеев, Камышев (Саламатов, 46), Исаев (Зиньковский, 46), Ящук, Гасилин
Кубань: Фролов, Бугаев, Смирнов, Марков (Зотов, 61), Бендзь, Алейник (Лобкарёв, 79), Хубулов (Маляров, 67), Гай, Якуба, Гогниев, Ильин (Щадин, 89)
Предупреждения:
нет - Хубулов, 22; Маляров, 69; Бугаев, 73
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
22 октября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция