«Эспаньол» вырвал ничью в матче с «Эйбаром»
Матч девятого тура чемпионат
Испании между «Эспаньолом» и «Эйбаром» завершился вничью. Итоговый счет матча –
3:3.
В составе каталонского клуба отличились Эрнан Перес, Пабло Пьятти и Лео Баптистао. Отметим, что «Эспаньол» отыгрался со счета 0:3, несмотря на удаление Кайседо. У «Эйбара» забивали Серхи Энрич и Кике, а Диего Рейес поразил свои ворота.
«Эспаньол» с восемью очками на 16-м месте. У «Эйбара» 12 очков и восьмое место.
Чемпионат Испании. Примера
Матч
Голы
Энрих 23 (0:1). Рейес Д. 27 (0:2 - автогол). Гарсия К. 44 (0:3). Перес 64 (1:3). Пьятти 73 (2:3). Баптистао 90 (3:3).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Демичелис, Рока (Перес, 46), Лопес Х. (Кариколь, 46), Санчес, Лопес Д., Пьятти (Кайседо, 77, , 84), Хурадо, Баптистао, Морено
Эйбар: Риесго, Рамис, Луна, Лежён, Педро Леон, Инуи (Гонсалес, 78), Рико, Гарсия Д., Капа, Энрих (Пенья, 66), Гарсия К. (Эскаланте, 89)
Предупреждения:
Баптистао, 75; Кайседо, 79 - Педро Леон, 11; Лежён, 17; Инуи, 37; Рико, 78; Луна, 80; Гарсия К., 88
Удаления:
Кайседо, 84 - нет
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
22 октября 14:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция