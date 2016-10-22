«Эспаньол» вырвал ничью в матче с «Эйбаром»

Матч девятого тура чемпионат Испании между «Эспаньолом» и «Эйбаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.

В составе каталонского клуба отличились Эрнан Перес, Пабло Пьятти и Лео Баптистао. Отметим, что «Эспаньол» отыгрался со счета 0:3, несмотря на удаление Кайседо. У «Эйбара» забивали Серхи Энрич и Кике, а Диего Рейес поразил свои ворота.

«Эспаньол» с восемью очками на 16-м месте. У «Эйбара» 12 очков и восьмое место.

Чемпионат Испании. Примера

9-й тур