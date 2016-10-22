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«Эспаньол» вырвал ничью в матче с «Эйбаром»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионат Испании между «Эспаньолом» и «Эйбаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.

В составе каталонского клуба отличились Эрнан Перес, Пабло Пьятти и Лео Баптистао. Отметим, что «Эспаньол»  отыгрался со счета 0:3, несмотря на удаление Кайседо. У «Эйбара» забивали Серхи Энрич и Кике, а Диего Рейес поразил свои ворота.

«Эспаньол» с восемью очками на 16-м месте. У «Эйбара» 12 очков и восьмое место.

Чемпионат Испании. Примера

9-й тур

Матч

Эспаньол - Эйбар - 3:3 (0:3)

Голы

Энрих 23 (0:1). Рейес Д. 27 (0:2 - автогол). Гарсия К. 44 (0:3). Перес 64 (1:3). Пьятти 73 (2:3). Баптистао 90 (3:3).

Состав

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Демичелис, Рока (Перес, 46), Лопес Х. (Кариколь, 46), Санчес, Лопес Д., Пьятти (Кайседо, 77, , 84), Хурадо, Баптистао, Морено

Эйбар: Риесго, Рамис, Луна, Лежён, Педро Леон, Инуи (Гонсалес, 78), Рико, Гарсия Д., Капа, Энрих (Пенья, 66), Гарсия К. (Эскаланте, 89)

Предупреждения:

Баптистао, 75; Кайседо, 79 - Педро Леон, 11; Лежён, 17; Инуи, 37; Рико, 78; Луна, 80; Гарсия К., 88

Удаления:

Кайседо, 84 - нет

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

22 октября 14:00, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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