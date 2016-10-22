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«Спартак-2» обыграл «СКА-Хабаровск»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Спартак-2» дома обыграл «СКА-Хабаровск» (2:0) в 18-м туре первенства ФНЛ.

Счет на 21-й минуте открыл нападающий красно-белых Георгий Мелкадзе.

В начале второго тайма Артем Самсонов удвоил преимущество хозяев поля.

Столичный клуб с 27 очками занимает на данный момент шестое место, дальневосточники с 25 баллами идут восьмыми.

В следующем туре «Спартак-2» 30 октября сыграет в гостях с «Химками», а  «СКА-Хабаровск» в тот же день примет «Тосно».

Матч

Спартак-2 - СКА-Хабаровск - 2:0 (1:0)

Голы

Мелкадзе 21 (1:0). Самсонов 47 (2:0).

Состав

Спартак-2: Филиппов, Пуцко, Хомуха, Савичев (Синодзука, 65), Леонтьев, Бакаев (Пантелеев, 82), Шанбиев, Мелкадзе (Руденко, 90), Гулиев, Самсонов (Лихачёв, 90), Федчук

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Микуцкис, Удалый, Воронкин (Казанков, 46), Черевко, Кацаев, Дедечко (Калинский, 46), Лескано, Булия (Карасёв, 36), Никифоров (Кобялко, 62)

Предупреждения:

Федчук, 10; Савичев, 60 - Никифоров, 55; Микуцкис, 59; Удалый, 74

Судья:

Игорь Панин (Россия)

Место и дата

22 октября 14:30, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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