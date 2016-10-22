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Светлана Кузнецова: Не рассчитывала, что поеду на итоговый турнир года в Сингапур

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, ставшая победительницей московского Кубка Кремля, призналась, что не рассчитывала отобраться на итоговый турнир года в Сингапуре.

Кузнецова заняла последнее вакантное место в восьмерке участниц турнира в Сингапуре после того, как выиграла чемпионский титул Кубка Кремля.

«Не рассчитывала, что я поеду в Сингапур, - призналась Кузнецова на пресс-конференции. - Просто хотела играть, а там думала — что будет, то будет».

«Самое главное — что мне теперь не надо играть турнир (WTA Elite Trophy) в Чжухае,. Смогу на неделю больше отдохнуть», - добавила россиянка.

По словам Кузнецовой, было бы справедливее иметь недельную паузу между последним «регулярным» турниром сезона и итоговым турниром года, как в мужском профессиональном туре. «Мне надо завтра прилетать и играть матч, конечно, это неправильно. Я считаю, что не нахожусь в тех же условиях, что и остальные отобравшиеся на итоговый турнир теннисистки», - заметила чемпионка Кубка Кремля.

Кузнецова прокомментировала свои шансы в первом матче итогового турнира года в Сингапуре, в котором она встретится с Агнешкой Радваньской из Польши. «Это будет тяжелый поединок, другого я не жду», - отметила теннисистка.

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