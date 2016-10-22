Попов и Мельгарехо выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 11-го тура чемпионата России против «Урала».
«Спартак»: Ребров - Ещенко, Кутепов, Бокетти, Комбаров - Ромуло, Фернандо, Зобнин, Попов - Джано, Мельгарехо.
#УралСпартак #ВпередСпартак pic.twitter.com/6aT0ouwdO6— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2016 г.
Составы на #УралСпартак «Урал»: Заболотный, Кулаков, Динга, Панков, Данцев, Подоксенов, Емельянов, Фидлер, Павлюченко, Ставпец и Лунгу.— ФК Урал (@FCURAL) 22 октября 2016 г.
Матч начнется в Екатеринбурге в 17:00 по московскому времени.
Матч
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов, Динга, Ставпец, Павлюченко, Лунгу
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов, Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо, Фернандо
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция