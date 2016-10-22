Попов и Мельгарехо выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

Роман Зобнин: Каррера на тренировке может подойти, взять за руку и показать, что нужно делать

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Массимо Каррерой. Он отметил эмоциональность итальянского специалиста.