«Локомотив» забросил восемь шайб в ворота «Барыса»
«Барыс» дома уступил «Локомотиву» (1:8) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев отличился Мартин Сен-Пьер, у гостей - Даниил Апальков, Брэндон Козун, Петри Контиола, Станислав Чистов, Максим Тальбо, Александр Полунин, Павел Красковский и Денис Мосалев.
Казахстанский клуб занимает 13-е место в Восточной конференции, ярославцы идут четвертыми на Западе.
25 октября «Барыс» сыграет на выезде с «Ак Барсом», а «Локомотив» днем ранее встретится в гостях с «Куньлунем».
Матч
Барыс - Локомотив - 1:8 (1:2, 0:2, 0:4)
Голы:
Сен-Пьер (Боченски, Доус), 7:50 (1:0). Апальков (Тэлбот, Козун), 10:13 (1:1). Козун (Контиола, Коледов), 19:30 (1:2). Козун (Контиола, Тэлбот), 27:31 (1:3). Чистов (Аверин), 29:56 (1:4). Тэлбот (Контиола, Крунвалль), 41:10 (1:5). Полунин (Коршков, Рафиков), 46:11 (1:6). Красковский (Рафиков, Полунин), 58:08 (1:7). Мосалёв (Галимов, Апальков), 59:44 (1:8).
Место и дата
22 октября 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция