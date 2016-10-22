«Тюмень» в гостях обыграла «Нефтехимик»

Спартак Гогниев: В «Кубани» нас заверили, что деньги в ближайшее время будут

Форвард «Кубани» Спартак Гогниев в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru после победы над «Зенитом-2» в 18-м туре ФНЛ (4:0) рассказал о финансовой ситуации в клубе.