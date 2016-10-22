«Тюмень» в гостях обыграла «Нефтехимик»
Матч 18-го тура первенства
ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Тюменью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Тюмени».
Единственный мяч забил Хасан Мамтов. Гости набрали 24 очка и занимают десятое место. У «Нефтехимика» 14 очков и 19-е место.
ФНЛ. 18-й тур
Матч
Нефтехимик - Тюмень - 0:1 (0:0)
Голы
Мамтов 79 (0:1).
Состав
Нефтехимик: Самохвалов, Погорельцев, Тараканов, Кобахидзе, Сурков, Духнов (Галиакберов, 58), Решетников (Соболев, 64), Замалиев, Бабырь (Чадов, 81), Муллин, Кортава (Кива, 72)
Тюмень: Смирнов, Ахмедов, Гузь, Чудин, Шакуро, Павленко (Лешонок, 46), Шляпкин, Пустозеров (Таказов, 65), Кленкин (Рябокобыленко, 86), Мамтов (Локтионов, 90), Чуканов
Предупреждения:
Духнов, 45 - Гузь, 43; Шляпкин, 82
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
22 октября 14:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция