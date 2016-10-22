«Уфа» и «Ростов» сыграли вничью
Матч 11-го тура чемпионата России по футболу «Уфа» - «Ростов» закончился нулевой ничьей.
Во втором тайме хозяева поля создали несколько голевых моментов , но Сослану Джанаеву удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
«Ростов» занимает четвертую позицию в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» идет на девятом месте.
29 октября в 12-м туре ростовчане сыграют на выезде с пермским «Амкаром», а «Уфа» на следующий день сразится в Туле с «Арсеналом».
Матч
Состав
Уфа: Шелия, Васин, Сухов, Аликин, Живоглядов, Обляков (Марсиньо, 81), Засеев, Стоцкий, Ванек (Игбун, 69), Абдулавов (Кротов, 20), Фатай
Ростов: Джанаев, Гуйе, Гранат, Мевля, Григорьев (Ерохин, 63), Эззатоллахи (Азмун, 78), Препелицэ, Думбия (Полоз, 59), Байрамян, Нобоа, Киреев
Предупреждения:
Фатай, 41; Стоцкий, 45; Ванек, 46 - Гуйе, 72
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
22 октября 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция