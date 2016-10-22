Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь0 : 3Анжи
Футбол  Уфа0 : 0Ростов
Футбол  Терек- : -Рубин
Хоккей  Авангард2 : 3 БСКА
Футбол  Урал0 : 0Спартак
Футбол  Милан- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Уфа» и «Ростов» сыграли вничью

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 11-го тура чемпионата России по футболу «Уфа» - «Ростов» закончился нулевой ничьей.

Во втором тайме хозяева поля создали несколько голевых моментов , но Сослану Джанаеву удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Ростов» занимает четвертую позицию в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» идет на девятом месте.

29 октября в 12-м туре ростовчане сыграют на выезде с пермским «Амкаром», а «Уфа» на следующий день сразится в Туле с «Арсеналом».

Матч

Уфа - Ростов - 0:0

Состав

Уфа: Шелия, Васин, Сухов, Аликин, Живоглядов, Обляков (Марсиньо, 81), Засеев, Стоцкий, Ванек (Игбун, 69), Абдулавов (Кротов, 20), Фатай

Ростов: Джанаев, Гуйе, Гранат, Мевля, Григорьев (Ерохин, 63), Эззатоллахи (Азмун, 78), Препелицэ, Думбия (Полоз, 59), Байрамян, Нобоа, Киреев

Предупреждения:

Фатай, 41; Стоцкий, 45; Ванек, 46 - Гуйе, 72

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

22 октября 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Кержаков: Верю, что мне удастся сыграть официальный матч на новом стадионе в ПетербургеНападающий «Зенита» Александр Кержаков, поделился мнением о строящемся стадионе на Крестовском острове в Петербурге.Валерий Рейнгольд: Семин обещал накрыть мне поляну в случае победы «Локомотива» над ЦСКАНапомним, что матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 23 октября в 16:30 мск в Черкизово. После десяти туров железнодорожники занимают 12-е место в чемпионате России, армейцы - третье.РФПЛ. 11-й тур. «Урал» - «Спартак», «Терек - «Рубин» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 11-го тура чемпионата России по футболу.Андрей Тихонов: Встречались две равные командыГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от «Шинника» (1:3) в 18-м туре ФНЛ.Иван Данильянц: Знали, что с «Уфой» будет тяжело, но мы довольныГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с «Уфой» (0:0) в 11-м туре чемпионата России.«Урал» - «Спартак». ОнлайнВ субботу в матче 11-го тура чемпионата России сыграют «Урал» из Екатеринбурга и «Спартак» из Москвы.Павел Врба: Игра с «Томью» не была простойГлавный тренер «Анжи» Павел Врба прокомментировал крупную гостевую победу над «Томью» (3:0) в 11-м туре РФПЛ.Массимо Каррера: После нескольких травм Мельгарехо открыт путь на полеГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своими мыслями по поводу стартового состава команды на матч с «Уралом». Он рассказал, почему в состав попал Лоренсо Мельгарехо.Роман Зобнин: Переход в «Спартак» - это успехПолузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что сделал правильный выбор, перейдя в стан красно-белых.Роман Зобнин: Каррера на тренировке может подойти, взять за руку и показать, что нужно делатьПолузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Массимо Каррерой. Он отметил эмоциональность итальянского специалиста.«Давайте представим, что сегодня аншлаг». Как «Ростов» едва не проиграл «Уфе»«Давайте представим, что сегодня аншлаг». Как «Ростов» едва не проиграл «Уфе»«Советский спорт» - о матче «Уфа» - «Ростов» (0:0).Попов и Мельгарехо выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч 11-го тура чемпионата России против «Урала».Валерий Петраков: Второй тайм полностью провалилиГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал крупное поражение от «Анжи» (0:3) в 11-м туре чемпионата России.Вячеслав Чанов: Акинфеев не любит красиво падать и выбивать мячи из «девяток»Вячеслав Чанов: Акинфеев не любит красиво падать и выбивать мячи из «девяток»Интервью с Вячеславом Чановым – одним из лучших голкиперов СССР 70–80-х годов.«Уфа» - «Ростов»: Гостей поддерживают шесть фанатов«Ростов» не остался без поддержки во время матча 11-го тура РФПЛ против «Уфы». На гостевом секторе стадиона «Нефтяник» находится шесть болельщиков желто-синих. Напомним, что матч «Уфа» - «Ростов» начался в 14:30.«Уфа» - «Ростов». ОнлайнВ субботу в матче 11-го тура чемпионата России сыграют «Уфа» и «Ростов».Федор Щербаченко: В «Рубине» ожидали одно, а получили другоеБывший главный тренер «Мордовии» и «Ротора» Федор Щербаченко скептически оценивает перспективы казанского «Рубина» в текущем сезоне.Валерий Карпин: ЦСКА победит «Локомотив», Траоре забьет голБывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что ЦСКА обыграет «Локомотив» в матче 11-го тура чемпионата России.«Анжи» разгромил «Томь» благодаря дублю Иличевича«Томь» дома уступила «Анжи» (0:3) в 11-м туре чемпионата России.Николай Кипиани: У многих в «Локо» так было: не продлил контракт — не играешьНиколай Кипиани: У многих в «Локо» так было: не продлил контракт — не играешьЭкс-нападающий «Локомотива» Николай Кипиани рассказал, как уходил из клуба, о карьере на Кипре и дерби с ЦСКА.

Уфа
Уфакалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости