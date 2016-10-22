Роман Зобнин: Каррера на тренировке может подойти, взять за руку и показать, что нужно делать

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Массимо Каррерой. Он отметил эмоциональность итальянского специалиста.

«Каррера — очень эмоциональный тренер. Он много времени уделяет тактике, заостряя внимание на ней на каждой тренировке. Даже если посмотреть наш гол «Ростову», то это наигранная комбинация, которая неоднократно была опробована на тренировках. И как вы видите, это сейчас приносит результат.

Бывают ситуации, когда Массимо кричит на футболистов, если он недоволен их действиями. На тренировках может подойти, взять за руку и показать, где игрок должен находиться и что делать в определенный момент», - цитирует Зобнина «Спорт FM».

52-летний Массимо Каррера стал главным тренером «Спартака» после отставки Дмитрия Аленичева. Ранее он входил в тренерский штаб «Ювентуса» и сборной Италии.