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«Тоттенхэм» не смог обыграть «Борнмут»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Борнмут» дома разошелся миром с «Тоттенхэмом» (0:0 ) в 9-м туре чемпионата Англии.

Гости, являющиеся соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, ничего не смоглии противопоставить менее именитому сопернику и нулевая ничья стала закономерным исходом встречи.

Лондонский клуб набрал 19 очков и догнал лидирующих «Манчестер Сити» и «Арсенал», его сегодняшний соперник идет девятым.

В следующем туре «Борнмут» 29 октября сыграет на выезде с «Мидлсбро», а «шпоры» в тот же день примут «Лестер». 

Матч

Борнмут - Тоттенхэм - 0:0

Состав

Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Уилшер, Артер, Гослинг, Кинг (Фрейзер, 88), Айб (Градель, 60), Уилсон К. (Афобе, 82)

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Роуз, Уокер, Эриксен, Ламела, Алли (Сиссоко, 72), Ваньяма, Дайер, Дембеле, Сон Хын Мин (Янссен, 62)

Предупреждения:

Гослинг, 39; Градель, 67 - Ламела, 18; Вертонген, 35; Алли, 37; Роуз, 43

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

22 октября 14:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция

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