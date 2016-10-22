«Тоттенхэм» не смог обыграть «Борнмут»
«Борнмут» дома разошелся миром с «Тоттенхэмом» (0:0 ) в 9-м туре чемпионата Англии.
Гости, являющиеся соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, ничего не смоглии противопоставить менее именитому сопернику и нулевая ничья стала закономерным исходом встречи.
Лондонский клуб набрал 19 очков и догнал лидирующих «Манчестер Сити» и «Арсенал», его сегодняшний соперник идет девятым.
В следующем туре «Борнмут» 29 октября сыграет на выезде с «Мидлсбро», а «шпоры» в тот же день примут «Лестер».
Матч
Состав
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Уилшер, Артер, Гослинг, Кинг (Фрейзер, 88), Айб (Градель, 60), Уилсон К. (Афобе, 82)
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Роуз, Уокер, Эриксен, Ламела, Алли (Сиссоко, 72), Ваньяма, Дайер, Дембеле, Сон Хын Мин (Янссен, 62)
Предупреждения:
Гослинг, 39; Градель, 67 - Ламела, 18; Вертонген, 35; Алли, 37; Роуз, 43
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
22 октября 14:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция