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SK Gaming вышла в полуфинал EPICENTER: Moscow

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Бразильская команда SK Gaming пробилась в полуфинал турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO

В четвертьфинальном матче бразильцы победила французский коллектив G2 Esports со счетом 2:1 (16:0 de_train, 10:16 de_dust2, 16:11 de_cobble).

Следующий матч SK проведет с поляками из Virtus.Pro. G2 Esports заняли 5-6 место и заработали 40 000 долларов.

Событие пройдет в Москве с 17 по 23 октября, полуфиналы и гранд-финал запланированы на 22-23 октября в спортивно-развлекательном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд турнира составляет 500 000 долларов.

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