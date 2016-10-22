SK Gaming вышла в полуфинал EPICENTER: Moscow

Команды ALTERNATE aTTaX и LDLC прошли этап открытой квалификации на турнир European Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive.

ALTERNATE aTTaX и Team LDLC примут участие на европейском Minor-турнире

ALTERNATE aTTaX и Team LDLC примут участие на европейском Minor-турнире Команды ALTERNATE aTTaX и LDLC прошли этап открытой квалификации на турнир European Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive.

Южнокорейский коллектив SK Telecom T1 пробился в финал чемпионата мира по League of Legends.

SK Telecom T1 вышла в финал чемпионата мира по League of Legends

SK Telecom T1 вышла в финал чемпионата мира по League of Legends Южнокорейский коллектив SK Telecom T1 пробился в финал чемпионата мира по League of Legends.