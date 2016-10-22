Роман Зобнин: Переход в «Спартак» - это успех

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что сделал правильный выбор, перейдя в стан красно-белых.



«Мой переход в «Спартак» - это однозначно успех. Я играю в основном составе, команда на данном этапе занимает первое место в турнирной таблице, меня вызвали в сборную. Поэтому можно смело сказать, что всё складывается так, как я и хотел», - цитирует Зобнина «Спорт FM».

В текущем сезоне 22-летний Роман Зобнин провел 13 матчей за «Спартак». В его активе две результативные передачи.