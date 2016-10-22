Дель Потро победил Димитрова и впервые с 2014 года сыграет в финале турнира ATP
63-я ракетка мира
Хуан Мартин Дель Потро стал первым финалистом турнира ATP в
Стокгольме.
В матче ½ финала 28-летний аргентинец нанес поражение Григору Димитрову из Болгарии, посеянному под вторым номером (6:4, 7:5). Теперь счет личных встреч теннисистов – 4:0 в пользу Дель Потро.
Отметим, что Дель Потро вышел в финал турнира ATP впервые с января 2014 года. При этом он стал серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, проиграв в решающем матче британцу Энди Маррэю.
Второй финалист определится в субботу в матче американца Джека Сока и немца Александра Зверева.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP If Stockholm Open
Призовой фонд 566 525
евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Хуан Мартин Дель
Потро (Аргентина, WC) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4,
7:5