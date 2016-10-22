Дель Потро победил Димитрова и впервые с 2014 года сыграет в финале турнира ATP

63-я ракетка мира Хуан Мартин Дель Потро стал первым финалистом турнира ATP в Стокгольме.

В матче ½ финала 28-летний аргентинец нанес поражение Григору Димитрову из Болгарии, посеянному под вторым номером (6:4, 7:5). Теперь счет личных встреч теннисистов – 4:0 в пользу Дель Потро.

Отметим, что Дель Потро вышел в финал турнира ATP впервые с января 2014 года. При этом он стал серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, проиграв в решающем матче британцу Энди Маррэю.

Второй финалист определится в субботу в матче американца Джека Сока и немца Александра Зверева.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP If Stockholm Open

Призовой фонд 566 525 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, WC) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 7:5