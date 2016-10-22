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Александр Кержаков: Удивило, что среди кандидатов на роль талисмана ЧМ-2018 не было медведя

Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о выборе волка в качестве талисмана чемпионата мира по футболу-2018.

- Меня немного удивило, что среди кандидатов не было медведя, Россия ассоциируется с ним. С волком все нормально, только непонятны его оранжевые очки, - передает слова Кержакова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, волк в голосовании набрал 52,8 процента, другими кандидатами на роль талисмана были тигр и кот. Победителя голосования объявили 21 октября в эфире программы «Вечерний Ургант». Имя волка - Забивака.

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