СКА победой над «Авангардом» продлил беспроигрышную серию до девяти матчей

Петербургский СКА в Омске одержал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

После двух периодов армейцы вели 2:0 благодаря голам Евгения Кетова и Ильи Ковальчука. Омичи отыгрались в третьей 20-минутке, шайбы в большинстве забросили Валентин Пьянов и Никита Никитин. Победитель матча определился в серии буллитов, где у СКА шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, а у «Авангарда» отличился Илья Зубов.

Победная серия подопечных Олега Знарка насчитывает девять игр. Петербуржцы набрали 61 очко в 25 матчах и остались лидерами Западной конференции. Подопечные Федора Канарейкина идут на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 43 очка после 25 игр.

25 октября СКА примет в Санкт-Петербурге «Слован», а «Авангард» 26 числа встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».