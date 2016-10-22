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СКА победой над «Авангардом» продлил беспроигрышную серию до девяти матчей

Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Петербургский СКА в Омске одержал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

После двух периодов армейцы вели 2:0 благодаря голам Евгения Кетова и Ильи Ковальчука. Омичи отыгрались в третьей 20-минутке, шайбы в большинстве забросили Валентин Пьянов и Никита Никитин. Победитель матча определился в серии буллитов, где у СКА шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, а у «Авангарда» отличился Илья Зубов.

Победная серия подопечных Олега Знарка насчитывает девять игр. Петербуржцы набрали 61 очко в 25 матчах и остались лидерами Западной конференции. Подопечные Федора Канарейкина идут на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 43 очка после 25 игр.

25 октября СКА примет в Санкт-Петербурге «Слован», а «Авангард» 26 числа встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

Матч

Авангард - СКА - 2:3 Б. (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Кетов (Херсли, Прохоркин), 8:24 (0:1). Ковальчук (Плотников, Дацюк), 38:48 (0:2 - бол.). Пьянов (Пестушко, Мартынов), 41:12 (1:2 - бол.). Никитин (Медведев), 49:09 (2:2 - бол.).

Победный буллит:

Дацюк - 2:3.

Место и дата

22 октября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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