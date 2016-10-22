Массимо Каррера: После нескольких травм Мельгарехо открыт путь на поле

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своими мыслями по поводу стартового состава команды на матч с «Уралом». Он рассказал, почему в состав попал Лоренсо Мельгарехо.

«Не хватает Зе Луиша, Промеса, еще в лазарет отправился Глушаков, так что Мельгарехо открыт путь. Каждый матч особенный, нет одинаковых игр. Сегодня я построил состав исходя из соперника, будем играть так, как обычно», – цитирует Карреру «Матч ТВ».

Матч «Урал» - «Спартак» начнется в 17:00 по Москве. Sovsport.ru проводит его текстовую трансляцию.



