Московское «Динамо» минимально обыграло «Югру»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и
московским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в
пользу «Динамо».
Единственный гол в активе Максима Карпова. «Динамо» набрало 39 очков и занимает шестое место в Западной конференции. У «Югры» 30 очков и восьмое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Югра - Динамо - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Карпов (Робинсон, Шипов), 11:56 (0:1).
Место и дата
22 октября 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция
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